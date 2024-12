Covivio: inauguration du premier îlot du programme Noème information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Covivio annonce inaugurer avec Clairsienne, entreprise sociale pour l'habitat et filiale du groupe Action Logement, le premier îlot, composé de 11 bâtiments et totalisant 199 logements, du programme résidentiel Noème à Bordeaux.



C'est en octobre dernier que la foncière a achevé ce premier îlot, dans lequel Clairsienne a acquis 139 logements. Les 60 logements restants sont commercialisés par Covivio auprès de particuliers en accession libre (dont 45 déjà vendus).



Ancien site tertiaire de 35.800 m² au sol acquis en 2004 par Covivio, Noème est situé sur les rives du Lac de Bordeaux et en cours de métamorphose pour devenir, à terme, un nouveau quartier résidentiel de 46.500 m² et 700 logements, divisés en six îlots.





