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Covivio Hotels s'offre un établissement en Espagne pour 43,5 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 18:22

La foncière immobilière Covivio, via sa filiale Covivio Hotels, a annoncé l'acquisition d'un hôtel de 440 chambres situé à Torremolinos, sur la Costa del Sol en Espagne. Le montant de l'investissement s'élève à 43,5 millions d'euros.

Cet établissement 3 étoiles, récemment rénové en 2023, s'étend sur près de 22 900 m² et sera opéré par la société espagnole FERGUS Group sous sa marque tent Hotels. Pour cette opération, Covivio a sécurisé un bail de long terme d'une durée de 20 ans, garantissant un rendement locatif minimum de 7,1 %, avec un objectif supérieur à 8 % en incluant la part variable.

Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie de Covivio visant à se renforcer sur le marché très dynamique de l'hôtellerie en Europe du Sud. Située à proximité immédiate de l'aéroport de Málaga, la destination bénéficie d'un tourisme solide et d'une faible saisonnalité grâce à son climat.

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