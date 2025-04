Covivio: hausse annuelle de 5,4% des revenus trimestriels information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - Le groupe Covivio annonce qu'à fin mars, ses revenus ressortent à 242 ME (et 162 ME en part du groupe), en hausse annuelle de 5,4% à périmètre courant (+4,9% à périmètre constant).



Dans le détail, la croissance se poursuit en hôtellerie avec une hausse des revenus de 22,1% à périmètre courant (+4,7% à périmètre constant), tandis que pour les bureaux, la croissance à périmètre courant ressort à +1,4% ( (+5,1% à périmètre constant).



Le groupe indique continuer à bénéficier d'une forte visibilité de ses revenus locatifs grâce à un taux d'occupation de 97,3% et une durée moyenne ferme des baux de 6,2 ans.



Covivio proposera au vote de son Assemblée Générale du 17 avril 2025 le versement du dividende de 3,50E par action, en hausse de +6% par rapport à 2023, et versé intégralement en numéraire.



Par ailleurs, malgré l'environnement politique et économique particulièrement instable, Covivio confirme son objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2025, de l'ordre de 495 ME, soit une hausse d'environ +4% par rapport à 2024 (stable par action).







