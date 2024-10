Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covivio: entouré pour un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 04/10/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Covivio grimpe de plus de 4% grâce à un relèvement de conseil chez Barclays directement de 'sous-pondérer' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 56 à 61 euros, dans une note plus générale sur les foncières européennes.



'Bien que cela ne soit toujours pas soutenu par des transactions immobilières accrues, des LTV (loan to value) plus stables rendent aux entreprises plus facile de planifier activement une stratégie de retour à la croissance après deux ans de crise', juge le broker.





Valeurs associées COVIVIO 55,55 EUR Euronext Paris +2,87%