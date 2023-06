Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covivio: distingué par un programme de Deloitte France information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Covivio annonce avoir reçu, pour la deuxième année consécutive, la labellisation Best Managed Companies, programme initié par Deloitte France. Le groupe immobilier fait ainsi partie des 14 sociétés françaises lauréates de l'édition 2023.



Lancé fin 2021 en France, ce label récompense l'excellence d'entreprises évaluées sur la base de leur stratégie long terme, leur management des talents et leur capacité d'innovation, leur politique RSE, leur gouvernance et leur gestion financière.





