Covivio: création d'une nouvelle direction

(CercleFinance.com) - Covivio fait part de la création d'une direction marketing & customer experience Europe, pilotée par Céline Leonardi, qui rejoint à cette occasion le comité exécutif chargé du pilotage des activités du groupe foncier à l'échelle européenne.



En charge du positionnement et du déploiement de Wellio, offre de bureau flexible de Covivio, depuis 2017, Céline Leonardi assurait également le pilotage du pôle DUX depuis 2021. Elle avait rejoint le groupe en 2009, en tant que chargée de mission.



Rattachée à Olivier Estève, directeur général délégué, elle aura pour mission de renforcer la différentiation des offres et produits immobiliers Covivio en Europe, ainsi que de piloter le marketing clients grâce à des pratiques innovantes et singulières.





