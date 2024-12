Covivio: achète les murs d'un 4 étoiles à Tenerife pour 81ME information fournie par Cercle Finance • 19/12/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Covivio , via sa filiale Covivio Hotels détenue à 52,5%, a acquis les murs d'un hôtel 4 étoiles de 429 chambres, à Tenerife, aux Iles Canaries auprès d'une société contrôlée par Starwood Capital.



Cette opération, signée pour un montant de 81 ME, s'inscrit pleinement dans la stratégie du Groupe de développement en hôtellerie, et plus particulièrement en Europe du Sud.



L'établissement est composé de 429 chambres, un restaurant, 3 bars, 3 piscines, une salle de gym, des courts de squash et volley, ainsi que 2 salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 140 personnes.







