Covivio accroit de près de 5% ses revenus à neuf mois
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 14:33

Covivio affiche pour les neuf premiers mois de 2025 des revenus en progression de 4,8% à périmètre courant, à 533 millions d'euros en part du groupe (798 MEUR à 100%), bénéficiant d'une croissance à périmètre constant et de la rotation d'actifs.

Le renforcement en hôtellerie des 18 derniers mois, l'acquisition de la part minoritaire dans CB21 et les performances opérationnelles positives sur les trois classes d'actifs font plus que compenser l'effet des ventes, majoritairement en bureaux.

La croissance à périmètre constant continue de nettement surperformer l'inflation et ressort à +3,5%, grâce à l'indexation (2 points) et la hausse du taux d'occupation et des loyers lors des relocations et renouvellements (1,5 point).

Les performances opérationnelles du trimestre permettent à Covivio de confirmer son objectif de résultat net récurrent (EPRA Earnings ajusté) 2025 attendu autour de 515 MEUR, soit une hausse d'environ +8% (et de +4% par action).

