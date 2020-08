Covid-19 : six actions à acheter en cas de deuxième vague

Le Revenu a sélectionné six actions qui devraient bien résister en cas de deuxième vague épidémique. (© Shutterstock)

Un regain possible de l'épidémie de Covid-19 ravive la crainte d'une reprise plus lente que prévu de l'économie mondiale. Voici une sélection d'actions prêtes à affronter une éventuelle résurgence de la pandémie.

Avec l'épidémie de Covid-19, le monde affronte un nouveau choc d'envergure. Alors que la circulation du virus reste soutenue et que les bilans s'alourdissent, la pandémie frappe les économies un peu partout dans le monde.

Certains pays qui avaient décidé d'assouplir les mesures font machine arrière. D'autres comme les États-Unis et le Brésil semblent avoir du mal contenir l'épidémie et risquent de voir leurs économies se fragiliser encore un peu plus.

Paradoxalement, les Bourses mondiales tiennent le choc. Mais après avoir enregistré un rebond significatif sur les trois derniers mois, les marchés semblent hésiter sur la direction à prendre.

Face à une épidémie qui risque de durer, nous avons sélectionné six actions capables de résister en cas de nouvelle vague de contamination au Covid-19 cet automne.

Carrefour

La voie du redressement se confirme trimestre après trimestre pour le géant de la distribution. Profitant d'une présence dans le commerce de proximité, les ventes semestrielles ont bondi de 7%, à 38 milliards d'euros.

De quoi valider les choix stratégiques des dirigeants axés sur la réduction de la surface des hyper marchés, l'essor du commerce en ligne et sur le développement des rayons bio.

Le titre Carrefour n'est pas cher et devrait continuer son ascension. Achetez.

Air Liquide

Décidemment, le champion