Covid-19 : MedinCell publie une analyse approfondie sur la sécurité de l'ivermectine

Aucun problème de sécurité identifié n'empêche les autorités sanitaires d'évaluer l'utilisation de l'ivermectine contre la Covid-19 en nouvelle indication



Cette expertise rédigée par un éminent toxicologiste est une évaluation du profil de sécurité médicale de l'ivermectine



Cette expertise est basée sur une analyse approfondie de plus de 350 articles et d'informations disponibles sur Internet dont les origines sont clairement identifiées



L'analyse sera prochainement soumise par son auteur pour revue et publication dans un journal reconnu au niveau international



L'étude est disponible dès à présent sur le site de MedinCell : www.medincell.com/ivermectin