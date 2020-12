Covid-19 : MedinCell présente des premiers résultats positifs pour l'étude clinique visant à valider l'innocuité de l'Ivermectine en administration continue

Premiers résultats de l'étude présentés lors du colloque international "Collaborative Workshop - Ivermectin against Covid-19" organisé les 15, 16 et 17 décembre à l'initiative de MedinCell



Aucun effet indésirable observé avec les deux premières doses de l'étude qui en compte trois



Une première formulation injectable à action prolongée prête à entrer en développement réglementaire



« Les preuves de l'activité prophylactique de l'Ivermectine s'accumulent. Pour autant nous développons notre programme mdc-TTG en accord avec les standards éthiques les plus élevés et sur la base de principes scientifiques robustes. Faire la preuve de l'innocuité de l'Ivermectine en administration régulière quotidienne sur une longue période est une étape indispensable pour un déploiement potentiel de masse, » précise Joël Richard, Directeur du Développement de MedinCell.