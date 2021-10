Covid-19 : 7 actions à acheter maintenant que la fièvre est retombée

Le Revenu recommande sept actions à l'achat, dont quatre coups de cœur. (© Freepik)

Après s'être envolées, de nombreuses «valeurs coronavirus» sont retombées sur Terre. Faites le tri parmi ces 19 actions !

La pandémie a mis un coup de projecteur sur les valeurs de la santé. En première ligne face à l'urgence sanitaire, laboratoires et biotechs ont travaillé d'arrache-pied pour mettre au point des traitements et des vaccins susceptibles d'arrêter la course folle du Covid-19.

Équipementiers et spécialistes du diagnostic se sont concentrés sur les masques, respirateurs, tests PCR ou encore tests antigéniques.

Le marché retrouve la raison

De quoi faire monter une véritable fièvre spéculative sur ces valeurs, capables de doubler, tripler, voire quadrupler leur capitalisation boursière en quelques jours! Mais le marché n'a pas tardé à retrouver la raison : les sociétés échouant à matérialiser leurs ambitions scientifiques ou commerciales ont fini par voir leur «prime covid» fondre comme neige au soleil.

À l’inverse, celles qui ont tiré parti d'importants revenus liés au Covid-19 pour gagner des parts de marché et investir pour améliorer leurs perspectives de croissance à long terme gardent les faveurs des investisseurs.

Nouveau médicament

À l’instar des résultats inespérés des vaccins à ARN messager de Pfizer, Biontech et Moderna il y a un an, le récent succès clinique de phase III du Molnupiravir de Merck et Ridgeback Biotherapeutics pourrait accélérer la résolution de la crise sanitaire.

Ce comprimé devrait bientôt être le deuxième médicament approuvé par