Covestro: résultat net divisé par quatre au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - Covestro publie au titre du deuxième trimestre 2023 un résultat net en chute de 76,9% à 46 millions d'euros et un EBITDA en recul de 29,6% à 385 millions, un niveau toutefois conforme à sa fourchette-cible qui était de 330-430 millions.



Outre des marges plus faibles, le groupe allemand de chimie de matériaux a vu son chiffre d'affaires diminuer de 20,9% à 3,7 milliards d'euros, en raison principalement d'une baisse des prix de vente liée à une demande faible et d'une contraction des volumes vendus.



Covestro confirme ses prévisions pour 2023, mais il s'attend actuellement à ce que ses résultats 'se situent plutôt dans la moitié inférieure des fourchettes spécifiées pour tous les indicateurs de performance clés'.





