Covestro: l'UE enquête sur l'acquisition par ADNOC information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 13:00









(Zonebourse.com) - La Commission européenne annonce avoir ouvert une enquête approfondie afin d'évaluer, au titre du Règlement sur les subventions étrangères (FSR), l'acquisition de Covestro par Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) PJSC.



L'enquête préliminaire suggère qu'ADNOC et Covestro pourraient avoir bénéficié de subventions étrangères octroyées par les Émirats arabes unis (EAU)susceptibles de fausser le marché intérieur de l'Union.



La Commission dispose désormais de 90 jours ouvrables, soit jusqu'au 2 décembre 2025, pour rendre sa décision. L'ouverture de cette enquête approfondie ne préjuge pas de son issue.





