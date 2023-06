Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Covestro: dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Francfort, Covestro gagne 1% avec le soutien de propos de Stifel, qui relève sa recommandation directement de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 34 à 66 euros.



Dans sa note sur le groupe allemand de chimie de matériaux, le broker le reconnait comme 'attractif en tant que cible d'acquisition', tout en déclarant 'demeurer prudent concernant l'évolution de ses résultats sous-jacents'.





Valeurs associées COVESTRO XETRA -0.23%