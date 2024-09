Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Covestro:ADNOC devrait faire une offre de rachat de 14,4MdsE information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 09:39









(CercleFinance.com) - Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) serait sur le point de proposer une offre de rachat sur la société chimique Covestro selon le FT. Cette offre porterait sur un montant de 14,4 MdsE en incluant la dette.



Selon le FT, la compagnie pétrolière aurait finaliser son offre d'acquisition au cours de la dernière semaine d'août.



'L'acquisition du groupe allemand pourrait constituer la plus importante acquisition en Europe en 2024 et l'une des plus importantes jamais réalisées dans le secteur de la chimie' souligne ce matin Invest Securities.



'Covestro capitalise aujourd'hui 10,2MdsE pour un VE de 12,7MdsE, de sorte que la prime serait de +13%, en ayant en tête que le cours est en hausse de +14% après les rumeurs de rachat. Covestro affiche actuellement des PE 2025-26e de 24,7x-16,1x' indique Invest Securities.





Valeurs associées COVESTRO 56,10 EUR XETRA +1,45%