Covéa ne veut plus acheter PartnerRe aux conditions initiales

PARIS, 12 mai (Reuters) - Covéa a annoncé mardi avoir informé Exor EXOR.MI qu'il ne voulait plus acheter le réassureur PartnerRe selon les modalités prévues par l'accord conclu en mars autour de cette opération de 9,0 milliards de dollars (8,3 milliards d'euros). "Au vu des conditions actuelles sans précédent et des importantes incertitudes pesant sur les perspectives économiques mondiales, Covéa a indiqué à Exor que le contexte ne permet pas de réaliser le projet d'acquisition de PartnerRe selon les termes initialement envisagés", déclare le groupe français d'assurance dans un communiqué. Exor, la holding de la famille italienne Agnelli, a réagi en déclarant qu'elle conserverait le contrôle de PartnerRe. Covéa, qui regroupe entre autres la Maaf, MMA et GMF, avait annoncé avoir conclu le rachat de PartnerRe à Exor le 3 mars, soit quelques jours seulement avant l'accélération de l'épidémie de coronavirus en Europe et ses conséquences sur les marchés financiers. (Bertrand Boucey, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées EXOR MIL -0.87%