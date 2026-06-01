Covéa Finance adhère aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI)

(Zonebourse.com) - Covéa Finance annonce son adhésion directe aux Principes pour l'Investissement Responsable (PRI), une initiative soutenue par les Nations Unies visant à promouvoir une meilleure intégration des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les décisions d'investissement.

Jusqu'à présent portée au niveau du groupe Covéa, cette adhésion est désormais effective au niveau de Covéa Finance. Elle s'inscrit dans une dynamique de structuration et de montée en puissance de son dispositif ESG, engagée depuis plusieurs années.

Cette évolution traduit la volonté de Covéa Finance d'affirmer ses engagements et ses pratiques, dans un contexte où les exigences en matière de transparence, de traçabilité et de responsabilité des investisseurs se renforcent.

En effet, Covéa Finance s'appuie sur un socle déjà solide :

- une structuration de son cadre ESG, avec la formalisation de trois politiques dédiées (risques de durabilité, exclusions, engagement actionnarial) ;

- un développement de ses modèles internes d'analyse ESG (notation des émetteurs, évaluation des obligations durables, analyse des trajectoires de transition) ;

- un renforcement de son engagement actionnarial (dialogues ciblés, suivi dans la durée, participation à des initiatives collectives) ;

- une montée en puissance de ses moyens, avec la création d'une équipe ESG dédiée, le déploiement d'outils et l'intégration de nouvelles sources de données.

Dans ce contexte, l'adhésion directe aux PRI constitue un levier pour structurer davantage les pratiques, les reportings et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes.

Plus largement, Covéa Finance considère que l'intégration des enjeux ESG est un facteur clé d'appréciation des risques et des opportunités à long terme.

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