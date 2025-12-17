Coursera chute, Udemy progresse après l'annonce d'une transaction de 930 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la plateforme d'apprentissage en ligne Coursera COUR.N réduisent leurs pertes, en baisse de 2,7 % à 7,73 $ avant le marché

** Les actions d'Udemy UDMY.O augmentent de 7,8 % à 5,79 $ en pré-commercialisation

** COUR achète Udemy pour 930 millions de dollars dans le cadre de la consolidation de l'apprentissage en ligne

** Jusqu'à la dernière clôture, COUR a chuté de 6,6 % cette année, UDMY a chuté de 34,8 %