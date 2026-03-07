 Aller au contenu principal
Course automobile-Russell décroche la pole position et Mercedes domine les qualifications du Grand Prix d'Australie
information fournie par Reuters 07/03/2026 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Russell décroche la première pole position de Mercedes en Australie depuis 2019

* Son coéquipier Antonelli est deuxième, mais sa position doit être confirmée

* Verstappen, quadruple champion du monde, chute en T1

(Mises à jour avec les commissaires qui infligent une amende à Mercedes pour une libération dangereuse) par Ian Ransom

George Russell a décroché la pole position et son coéquipier Kimi Antonelli s'est emparé de la première ligne alors que Mercedes a confirmé ses promesses d'intersaison en dominant les qualifications du Grand Prix d'Australie de Formule 1, qui ouvrait la saison samedi.

Le Britannique Russell a bouclé le circuit d'Albert Park en une minute et 18,518 secondes, soit 0,293 seconde d'avance sur l'Italien Antonelli, qui s'est remis d'une grosse chute lors de la dernière séance d'essais libres plus tôt dans la journée.

Isack Hadjar, de Red Bull, s'est classé troisième, mais près de huit dixièmes de seconde plus lent que le meilleur tour de Russell, la première pole des Flèches d'argent depuis Lewis Hamilton en 2019.

"C'était une excellente journée, nous savions qu'il y avait beaucoup de potentiel dans la voiture", a déclaré Russell.

"Elle s'est vraiment animée cet après-midi.

"Je suis aussi très heureux que Kimi soit là... Dans l'ensemble, c'est une très bonne journée."

Antonelli a dû attendre nerveusement que sa position soit confirmée après que sa voiture rafistolée ait laissé tomber des ventilateurs de refroidissement sur la piste au début de la dernière séance de qualification.

Lando Norris, le champion en titre de McLaren, qui s'est qualifié en sixième position, a roulé sur l'un d'entre eux, projetant des débris et déclenchant un drapeau rouge.

Les commissaires ont infligé à Mercedes une amende de 7 500 euros (8 713 $) pour avoir laissé la voiture d'Antonelli sortir du garage dans des conditions dangereuses.

"La journée a été très, très stressante", a déclaré Antonelli à propos de son accident, qui a également provoqué un drapeau rouge lors des essais.

"Mais les mécaniciens ont été des héros aujourd'hui. Nous n'avons même pas pu régler la voiture, nous sommes juste sortis."

Charles Leclerc, de Ferrari, sera quatrième de la course de dimanche, devant Oscar Piastri de McLaren, classé cinquième.

Le quadruple champion du monde de Red Bull, Max Verstappen, a chuté lors de la première séance de qualification (T1) sans enregistrer de temps au tour, ce qui a permis à son nouveau coéquipier Hadjar de briller.

"C'était une qualification très fluide", a déclaré le Français de 21 ans.

"Nous nous sommes en quelque sorte préparés, et le dernier tour a été très bon. Je veux conserver ma position, car un deuxième podium serait une bonne chose."

VERSTAPPEN SE BLOQUE

Les changements de châssis et d'unité de puissance ont entraîné une courbe d'apprentissage abrupte pour les pilotes, mettant une plus grande pression sur la gestion du déploiement et de la régénération de la puissance.

Verstappen s'est retrouvé dans l'impasse lorsqu'il s'est bloqué dans le premier virage de son premier tour de piste, a dérapé sur des graviers et s'est écrasé contre la barrière. Le Néerlandais a juré sur la radio de l'équipe avant de sortir indemne de la voiture.

"La voiture s'est bloquée sur les essieux arrière. Fantastique", a déclaré Verstappen, vice-champion du monde l'an dernier.

Norris a critiqué la refonte des moteurs de F1, affirmant que les voitures étaient passées du "meilleur au pire" en une saison.

Le septuple champion du monde Hamilton sera septième sur la grille de départ pour Ferrari, tandis que Liam Lawson de Racing Bulls et le débutant Arvid Lindblad s'aligneront aux huitième et neuvième rangs.

Gabriel Bortoleto d'Audi s'est faufilé en T3 mais n'a pas pu prendre part à la séance en raison d'un problème technique non confirmé, a indiqué l'équipe.

Il a été 10ème en T2 mais s'est arrêté dans son tour en fin de séance après avoir perdu ses vitesses.

Fernando Alonso, le double champion du monde d'Aston Martin en difficulté, a été éliminé en T1, tout comme les deux pilotes de la nouvelle équipe Cadillac, Sergio Perez et Valtteri Bottas.

Lance Stroll, le coéquipier d'Alonso, n'a pas pu participer à la T1, l'équipe n'ayant pas eu le temps de reconstruire sa voiture après les réparations de la matinée.

Le pilote Williams Carlos Sainz a également manqué la qualification.

Les commissaires ont confirmé que Stroll, Sainz et Verstappen étaient autorisés à courir dimanche bien qu'ils n'aient pas réalisé les temps de qualification.

(1$ = 0,8607 euros)

Sport
