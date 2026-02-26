Course automobile - Netflix et Apple TV s'associent pour le contenu de la F1

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alan Baldwin

Netflix NFLX.O diffusera le Grand Prix de Formule 1 du Canada en direct pour les téléspectateurs américains en mai, dans le cadre d'un accord qui rend la huitième saison de sa série documentaire à succès "Drive to Survive" disponible en streaming sur Apple TV AAPL.O .

Cette saison, Apple TV succède à ESPN DIS.N de Walt Disney en tant que diffuseur américain exclusif de la Formule 1, avec une couverture en direct des 24 manches.

Le géant de la diffusion en continu Netflix était également en lice pour les droits de diffusion aux États-Unis, selon des informations parues dans les médias en février de l'année dernière.

La huitième saison de "Drive to Survive", qui offre un accès exclusif aux coulisses de la campagne de Formule 1 2025 remportée par McLaren et Lando Norris, sera lancée mondialement vendredi.

La nouvelle saison de Formule 1, qui comprend trois manches aux États-Unis, débute en Australie le 8 mars.

Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, a déclaré aux journalistes lors d'un appel vidéo que certaines courses et séances d'entraînement seraient également disponibles gratuitement tout au long de la saison, sans donner de détails.

"Nous considérons la F1 et l'Apple TV comme un véritable partenariat dans le cadre duquel nous allons amplifier ce sport à travers tous nos services Apple", a-t-il déclaré.

"Netflix, je pense, a joué un rôle essentiel dans la croissance de la F1 depuis le lancement de 'Drive to Survive' et nous sommes ravis de rendre le contenu de la F1 plus largement disponible pour les fans américains nouveaux et existants à la fois sur Netflix et Apple TV."

Ian Holmes, responsable des droits médias et de la diffusion de la Formule 1, a déclaré qu'ESPN avait porté la Formule 1 aux États-Unis, un marché clé, à un niveau supérieur grâce à sa couverture et que la relation avec Apple était "la prochaine grande itération".

"Je dirais que nous sommes probablement le seul sport au monde dont le public est de plus en plus jeune et de plus en plus féminin, et cela ne pourrait pas être mieux représenté qu'actuellement aux États-Unis", a-t-il ajouté.

"Nous considérons donc qu'une relation avec Apple et la manière dont Apple est en mesure d'offrir son contenu constituent l'approche la plus avant-gardiste que nous puissions adopter."