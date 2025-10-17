 Aller au contenu principal
Course automobile - L'accord d'Apple sur la F1 est aussi une victoire pour Netflix, selon Eddy Cue
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 19:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'accord de diffusion de cinq ans d'Apple aux États-Unis avec la Formule 1 est également une victoire pour Netflix et la populaire série documentaire "Drive to Survive", a déclaré Eddy Cue, vice-président senior des services d'Apple, vendredi.

Selon des informations parues dans les médias en février , Netflix avait également envisagé de faire une offre pour les droits, le géant américain de la diffusion en continu réalisant d'importants investissements pour développer son contenu sportif en direct.

"Netflix est très disponible sur toutes nos plateformes et c'est un excellent partenaire d'Apple, et nous apprécions le fait qu'ils fassent 'Drive to Survive'", a déclaré Eddy Cue à la presse lors du Grand Prix des États-Unis.

"Je pense que nous attirerons plus de téléspectateurs chez eux et qu'ils attireront plus de téléspectateurs chez nous.

"C'est une situation gagnant-gagnant pour nous deux."

Netflix est actuellement en train de tourner la huitième saison de Drive to Survive, qui devrait sortir au début de l'année prochaine. Une source bien placée de la Formule 1 a déclaré à Reuters que des discussions avaient été entamées sur la poursuite de la série au-delà de cette date.

