Courbe des taux : le signal que la BCE ne veut pas voir
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 10:34
Un seul graphique et deux lignes suffisent à traduire ce que les marchés pensent vraiment de l'économie européenne en ce moment. Cette semaine, l'indicateur le plus scruté de la finance envoie un signal de méfiance.
Pour comprendre l'enjeu, il faut sortir de la théorie. Si la BCE fixe les taux à court terme, les taux à 10 ou 30 ans intègrent, eux, les anticipations du futur. Pour un investisseur, dans l'idéal, il doit y avoir une prime à acheter une obligation 10 ans et bloquer ses fonds pendant cette durée, ou acheter tous les ans une obligation 1 an pendant une décennie. La courbe des taux ne représente pas ce que la BCE annonce, mais ce que les investisseurs croient pour l'avenir.
Jusqu'au 28 février, le scénario central arrangeait tout le monde. Le taux de dépôt de la BCE était maintenu à 2% depuis juin 2025 et le marché anticipait une stabilisation autour de ce niveau. Tout était écrit, mais le conflit au Moyen-Orient a redistribué les cartes.
Le signal que les marchés détestent
Depuis l'escalade militaire du 28 février entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran, la courbe a réagi avec une violence rarement constatée. On observe ce que l'on appelle un " Bear Flattening ". Concrètement, les taux à court terme ont grimpé plus vite que les taux à long terme. Ce qui représente moins un signe de croissance qu'un signe de panique. Le marché anticipe que la BCE sera forcée de garder ses taux hauts ou de les augmenter pour contrer le choc pétrolier, même si l'économie ralentit.
Il y a quelques semaines, parier sur une augmentation des taux était audacieux. Aujourd'hui, la courbe price la possibilité de 2 hausses en 2026. Ce retournement de tendance en 2 semaines est le premier signal de l'augmentation de la méfiance sur la capacité de la BCE à garder le cap.
L'ombre de la stagflation
Ce mouvement de courbe fait naître la peur du retour de la stagflation. Lien direct avec l'analyse sur la fin du portefeuille 60/40. Lorsque les actions et les obligations d'Etat chutent simultanément, c'est souvent parce que la courbe des taux a détecté un choc d'offre.
Une analyse passée de la BCE, citée par Reuters, a montré qu'une hausse permanente de 14% des prix du pétrole et du gaz augmenterait l'inflation de 0,5% et pèserait sur la croissance à hauteur de 0,1%, avec un impact similaire la deuxième année avant de s'estomper.
Pour rappel, la définition académique de la stagflation est: inflation en hausse, croissance en baisse. Si Morningstar évalue le risque entre 20% et 25%, la courbe des taux suggère que la probabilité grimpe un peu plus chaque jour.
Le dilemme de Christine Lagarde
La réunion du 19 mars 2026 s'annonce comme un exercice compliqué pour la présidente de la BCE. Deux options sont possibles pour influencer les taux longs: relancer un cycle d'assouplissement (impossible si le prix de l'énergie explose) ou durcir la politique monétaire pour tuer l'inflation, au risque d'achever une croissance déjà faible. Le scénario le plus probable est donc un statu quo (maintien des taux), mais le marché n'intègre plus une suite optimiste.
A lire aussi
-
Le Pakistan a mené de nouveaux bombardements sur Kaboul et d'autres régions d'Afghanistan qui ont fait six morts, dont plusieurs femmes, ont annoncé vendredi les autorités talibanes. Depuis des mois, ces pays longtemps proches sont entrés en conflit, Islamabad ... Lire la suite
-
"Hier: zéro. Aujourd'hui: zéro." Comme des milliers d'autres employés du secteur touristique à Dubaï, Dulash, un jeune Sri-Lankais, est touché de plein fouet par la chute de l'activité dans l'émirat du Golfe depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Sur la ... Lire la suite
-
La production industrielle en zone euro a baissé de manière inattendue en janvier, selon les données publiées vendredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle a baissé de 1,5%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient ... Lire la suite
-
par Ismail Shakil et Gleb Bryanski Les États-Unis ont accordé une dérogation de 30 jours aux pays pour acheter, malgré les sanctions américaines, du pétrole et de produits pétroliers russes actuellement bloqués en mer, une mesure visant à stabiliser les marchés ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer