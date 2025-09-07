COUPURES-Les coupures du câble de la mer Rouge perturbent l'internet en Asie et au Moyen-Orient

(Mise à jour avec des détails du groupe de surveillance de l'internet Netblocks)

La connectivité internet dans de nombreux pays, dont l'Inde et le Pakistan, a été affectée par des pannes de câbles sous-marins dans la mer Rouge, a déclaré le groupe de surveillance de l'internet Netblocks.

Des perturbations similaires ont également été observées sur les réseaux Etilasat et Du aux Émirats arabes unis.

Il n'a pas été possible de déterminer immédiatement qui était responsable des dommages, mais Netblocks a identifié des défaillances affectant les systèmes de câbles près de Jeddah, en Arabie Saoudite.

Microsoft MSFT.O a déclaré samedi que les utilisateurs de Microsoft Azure pourraient être confrontés à une latence accrue en raison de multiples coupures de fibres sous-marines dans la mer Rouge.

La société a indiqué que ses utilisateurs pourraient subir des interruptions de service sur les routes de trafic à travers le Moyen-Orient. Azure, le deuxième fournisseur mondial de services en nuage après AWS d'Amazon AMZN.O , a réacheminé le trafic par d'autres voies et le trafic réseau n'est pas interrompu.

"Nous nous attendons à une latence plus élevée sur certains trafics qui passaient auparavant par le Moyen-Orient. Le trafic réseau qui ne passe pas par le Moyen-Orient n'est pas affecté", a déclaré Microsoft.