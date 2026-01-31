Coupures de courant en Ukraine, défaillances sur le réseau électrique

Le réseau électrique ukrainien a été perturbé samedi par des défaillances techniques sur deux lignes reliant l'Ukraine, la Moldavie et la Roumanie, a déclaré le ministre ukrainien de l'Energie.

La capitale Kyiv et au moins trois régions connaissent des coupures de courant, a dit Denys Chmyhal sur la messagerie Telegram, ajoutant s'attendre à un rétablissement du réseau dans un délai de quelques heures.

A Kyiv, le métro a été mis à l'arrêt et la distribution d'eau a été suspendue.

Ces problèmes sur le réseau ukrainien ont aussi provoqué des coupures d'électricité en Moldavie voisine, notamment à Chisinau, la capitale, en raison d'une chute de la tension sur l'une des lignes approvisionnant le pays.

La plupart des quartiers de Chisinau sont privés de courant, a dit le maire Ion Ceban sur Telegram, tandis que d'autres responsables ont rapporté que les feux de circulation ne fonctionnaient plus dans les rues de la capitale.

Le réseau électrique ukrainien est l'une des principales cibles des bombardements russes depuis des mois.

(Yuliia Dysa, Alexander Tanas, version française Bertrand Boucey, édité par)