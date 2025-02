Coup de mou de l'euro à la suite d'indices des directeurs d'achat décevants

(AOF) - L'euro ne parvient pas à se maintenir durablement au-dessus de 1,05 dollar. Après avoir rebondi hier, la devise européenne recule de 0,25% à 1,0471 dollar. Elle a réagi négativement à l’annonce d’une baisse inattendue de l’activité dans le secteur privé en France en février en raison de la dégradation de la situation dans le secteur des services. Selon une estimation flash de S&P Global, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 44,5, selon une estimation flash, contre un consensus de 48 et 47,6 en janvier.

Mauvaise surprise, le PMI pour les services est tombé à un plus bas de 17 mois à 44,5 en février après 48,2 en janvier. Sous 50, plus le PMI est faible et plus la contraction du secteur est importante. Les économistes visaient en moyenne 48,8. Tariq Kamal Chaudhry, économiste à la Hamburg Commercial Bank, juge "préoccupante" cette faiblesse.

Les dernières données "mettent en effet en évidence une importante baisse des nouvelles affaires obtenues par les prestataires de services français en février ainsi que des perspectives d'activité à douze mois nettement inférieures à leur moyenne de long terme. Dans un tel contexte, des créations d'emplois sont très peu probables et les effectifs du secteur ont au contraire nettement reculé par rapport à janvier", signale-t-il.

Le PMI pour le secteur manufacturier est, lui, passé de 45 à 45,5 entre janvier et février. Il était attendu à 45,3.

Si l'activité dans le secteur privé allemand a légèrement dépassé les attentes, celle pour la zone euro a légèrement déçu.