Coup d'arrêt sur la collecte des fonds actions

(NEWSManagers.com) - Après un mois et demi d'accalmie, la collecte nette des fonds actions se retrouve une nouvelle fois dans le rouge. Les porteurs de parts y ont retiré 7,2 milliards de dollars entre le 19 et le 25 juin, selon le " Flow Show " , le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research.

Cette décollecte est principalement alimentée par les fonds couvrant les Etats-Unis, avec -6,6 milliards de dollars. Les investisseurs ont probablement pris une partie de leurs bénéfices trimestriels. En effet, avec 22% de rendement attendus, la période d'avril à juin devrait être la meilleure du S&P 500 sur le demi-siècle, selon les analystes maison. Mais l'ensemble des segments des actions US ont subi ce mouvement, des fonds investis dans les petites capitalisations (-3,3 milliards de dollars) aux grandes (-1,5 milliard), que les fonds suivant un style croissance (-1,5 milliard) ou valeur (-1,7 milliard). Les fonds Europe et Japon ont, quant à eux, enregistré de modestes collectes positives, avec respectivement 0,8 et 1,8 milliard de dollars.

Les fonds obligataires demeurent pour leur part attractifs, avec une collecte nette globale de 19,3 milliards de dollars, soit la onzième semaine positive d'affilée. Les fonds d'obligations investment grade ont drainé la majeure partie des flux, avec 14,1 milliards de dollars, tandis que les fonds d'obligations à haut rendement n'ont reçu qu'un maigre 1,3 milliard de dollars.

Le cash, qui avait servi de refuge pour près de 1.200 milliards de dollars au cours de la crise du Covid-19, continue de décollecter, avec cette fois-ci -7,6 milliards de dollars. Depuis un mois, et le retour des investisseurs sur les classes d'actifs risquées, les fonds monétaires ont rendu près de 50 milliards à leurs porteurs. Les fonds investis dans l'or ont, pour leur part, connu leur sixième meilleure semaine de l'histoire du rapport avec 2,6 milliards de dollars de flux nets positifs.