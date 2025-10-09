Coup d'arrêt pour le CAC 40 sur fond de crise politique

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé en baisse à l'exception du Dax allemand qui a enregistré un plus haut historique en séance. La crise politique en France se poursuit. L’Élysée a annoncé qu'un nouveau Premier ministre sera dévoilé d'ici demain soir. Sur le front géopolitique, Israël et Hamas ont signé un accord de paix sous la houlette de Donald Trump. Côté valeurs, Michelin a déraillé, certains analystes craignant une révision à la baisse des objectifs 2025. Le CAC 40 a reculé de 0,23% à 8041 points et l'EuroStoxx50 de 0,33% à 5631 points. L'euro poursuit son repli.

À Londres, l'action HSBC (-5,38% à 1008,60 pence) a dévissé après avoir dévoilé son projet de retirer de la cote hongkongaise, Hang Seng Bank, qui est valorisée 290 milliards de dollars hongkongais (30,2 milliards d'euros). La banque britannique propose 155 dollars hongkongais par action pour les 36,5% du capital qu'elle ne détient pas encore. Elle offre ainsi une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture de mercredi. Conséquence de cette transaction, qui sera financée sur les ressources propres de la banque, HSBC suspendra les rachats d'actions pendant trois trimestres.

À Paris, Michelin (- 3,82 %, à 29,62 euros) a signé la plus forte baisse du CAC 40 : certains analystes craignent une révision à la baisse des objectifs 2025 alors que la société a fait un point sur son activité au troisième trimestre lors d'une conférence téléphonique. Le fabricant de pneumatiques dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 22 octobre prochain. Le groupe clermontois table sur des volumes de ventes en repli au troisième trimestre, dans un contexte où quasiment tous les constructeurs automobiles ont lancé des avertissements sur résultats, le dernier en date étant BMW hier.

LVMH (-2,83% à 559,20 euros) a encaissé la deuxième plus forte baisse du CAC 40 alors que Deutsche Bank a relevé sa recommandation sur le titre, passant de Conserver à Achat en rehaussant son objectif de cours de 520 à 635 euros. " LVMH est la plus grande entreprise du secteur du luxe, mais son attractivité en tant qu'investissement s'est effritée au cours des deux ou trois dernières années, les ventes ayant faibli dans la plupart de ses divisions. L'avantage lié à sa taille a été remis en question et les hausses de prix opérées dans des divisions clés ont eu un impact à long terme sur la perception des prix et les volumes ", explique la banque allemande.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'excédent de la balance commerciale en Allemagne ressort à 17,2 milliards d'euros en août alors que le consensus tablait sur 15,1 milliards d'euros. Il était de 14,7 milliards d'euros en juillet.

A la clôture, l'euro recule de 0,63% à 1,1557 dollar.