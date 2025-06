Coup d'arrêt pour le CAC 40 après la BCE

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en ordre dispersé. Si la BCE a, comme prévu, abaissé ses taux directeurs de 25 points de base, les investisseurs tablent désormais sur une pause estivale dans l'actuel cycle d'assouplissement monétaire. " Nous avons presque conclu un cycle qui a fait face à une série de chocs ", a déclaré sa présidente Christine Lagarde. Les données sur l'emploi américain pour le mois de mai rythmeront la séance de demain. Après deux séances dans le vert, le CAC 40 a reculé de 0,18% à 7790,27 points et l'EuroStoxx 50 a glané 0,04% à 5407 points.

En Europe, Dr Martens a bondi de 26,69% à 75,95 pence après avoir fait état de ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 mars 2025. Le fabricant de chaussures a enregistré un bénéfice avant impôts ajusté de 34,1 millions de livres sterling, supérieur au consensus des analystes qui s'établissait à 30,6 millions de livres sterling. Le chiffre d'affaires du fabricant de bottes londonien a diminué de 10 % à 787,6 millions de livres, mais est resté "conforme aux prévisions... dans un contexte macroéconomique et de consommation difficile sur plusieurs de nos marchés clés".

A Paris, Eutelsat continue de faire les gros titres à la Bourse de Paris. Aujourd'hui, l'action de l'opérateur de satellites a chuté de 18,22%, à 2,85 euros, car son actionnaire sud coréen Hanwha Systems, va céder sa participation d'environ 5,4%. Les actions sont proposées à 3 euros l'unité, selon une feuille de conditions établie par Citi, le teneur de livre, rapporte Reuters. Ce prix représente une décote de 13,9% par rapport au cours de clôture de mercredi soir.

EssilorLuxottica (+0,66% à 244,50 euros) a annoncé la signature d'un accord en vue d'acquérir l'une des principales chaines d'optique en Malaisie, qui opère 90 magasins sous les bannières A-Look, Seen et OWL. Avec l'acquisition de ces chaines omnicanales et multimarques renommées, EssilorLuxottica vise à compléter son empreinte en Malaisie, où le groupe est présent de longue date au travers de ses activités de vente aux professionnels de la vue et de vente directe aux consommateurs. La transaction devrait être finalisée d'ici fin juin 2025, sous réserve des conditions usuelles de clôture.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont augmenté en avril de 0,6% alors qu'elles étaient anticipées en recul de 1,5%. Elles avaient progressé de 3,4% en mars.

Les prix à la production en zone euro ont diminué de 2,2% d'un mois sur l'autre en avril, après une baisse de 1,7% (révisé) en mars. Les analystes tablaient sur un repli des prix de 1,8%.

La productivité reculé de 1,5% au premier trimestre 2025 aux Etats-Unis contre une baisse anticipée de 0,8% et une hausse de 1,7% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a progressé de 6,6% au premier trimestre 2025, à comparer avec un consensus de 5,7%. Il avait augmenté à 3,8% au trimestre précédent.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 61,60 milliards de dollars en avril contre un consensus de 67,60 milliards de dollars. Il était de 138,30 milliards de dollars en mars.

Aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 247000 la semaine dernière, contre 236000 attendus, après 239000 la semaine précédente.

A la clôture, l'euro progresse de 0,21% à 1,1443 dollar.