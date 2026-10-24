Couche-Tard propose une offre pouvant atteindre 8 milliards de dollars pour Cumberland Farms, rapporte le Times

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La société canadienne Alimentation Couche-Tard ATD.TO aurait proposé une offre comprise entre 7,5 et 8 milliards de dollars pour racheter l'enseigne américaine de magasins de proximité Cumberland Farms, anciennement EG Group, a rapporté samedi le quotidien britannique The Times.

* Cette offre serait inférieure à l'objectif de valorisation de 9 milliards de dollars fixé par Cumberland Farms dans le cadre de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis , précise l'article

* Couche-Tard et Cumberland Farms n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters

* Cumberland Farms resterait déterminé à entrer en bourse aux États-Unis, précise l'article, citant des sources proches de l'entreprise

* L'article précise également que Cumberland Farms a reporté son introduction en bourse prévue après avoir reçu des propositions de rachat, notamment de la part de l'investisseur dans les infrastructures Stonepeak

* Une mise en bourse de Cumberland Farms n'aura probablement pas lieu avant 2027, a rapporté le Financial Times au début du mois, citant des sources, bien que la société n'ait pas communiqué publiquement de calendrier

* La société de capital-investissement TDR Capital détient 50 % de Cumberland Farms, tandis que les frères Issa, entrepreneurs milliardaires britanniques, en détiennent chacun 25 %, selon l’article du Times

* Cumberland Farms exploite plus de 3 200 supérettes et stations-service aux États-Unis et en Europe