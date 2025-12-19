Coty se sépare de Wella dans le cadre d'un accord de 750 millions de dollars avec KKR

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

L'entreprise de beauté Coty COTY.N a déclaré vendredi qu'elle avait vendu sa participation restante de 25,8% dans la marque de soins capillaires Wella à KKR KKR.N pour 750 millions de dollars, tout en conservant des droits à une part de toute vente future ou de tout produit d'introduction en bourse.

Coty a déclaré avoir droit à 45 % de tout produit d'une vente ou d'une introduction en bourse de l'entreprise une fois que le rendement privilégié de KKR aura été atteint, ajoutant qu'il prévoyait d'utiliser la majeure partie des liquidités initiales pour réduire sa dette.

La vente complète également un programme lancé en 2020 pour rationaliser son portefeuille et ses opérations et pour réaliser la pleine valeur de son activité Wella, a ajouté Coty.

Plus tôt cette année, Coty a lancé une révision stratégique de son activité beauté qui pourrait conduire à la vente de marques telles que Rimmel et CoverGirl, car elle vise à se recentrer sur son segment des parfums dans un contexte de faiblesse persistante de la demande pour les cosmétiques de couleur .

Les actions de la société ont perdu près de la moitié de leur valeur depuis le début de l'année.

Fondée en 1904 à Paris, Coty, qui exploite sous licence les marques de parfums de Gucci, Chloe et Burberry, a une capitalisation boursière d'environ 2,8 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

En 2015, Coty a accepté de racheter l'activité beauté de P&G pour 12,5 milliards de dollars, ce qui lui a permis d'acquérir Wella.