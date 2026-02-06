 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coty retire ses prévisions annuelles, le titre sombre
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 16:04

Coty a annoncé hier soir, après la fermeture des marchés américains, le retrait des prévisions livrées pour l'exercice 2025/2026, invoquant notamment les difficultés actuelles du marché des produits de beauté, ce qui se traduisait par un plongeon de plus de 13% de son titre vendredi dans les premiers échanges à la Bourse de New York.

Le fabricant de parfums, de maquillage, de soins du visage et du corps se contente d'indiquer dans son communiqué que son chiffre d'affaires devrait s'inscrire en baisse autour de 5% en données organiques sur le 3ème trimestre en raison de l'affaiblissement actuel des tendance de marché.

Le groupe, qui détient notamment la marque Rimmel, justifie également l'abandon de ses perspectives annuelles par le fait qu'il se cherche encore un directeur général, le nouveau président de son conseil d'administration, Markus Strobel, exécutant ces fonctions à titre intérimaire depuis plus d'un mois maintenant.

Sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin décembre, le chiffre d'affaires s'est accru de 1%, à 1,68 milliard de dollars, mais accuse un recul de 3% en organique.

En données ajustées, le résultat opérationnel (Ebitda) recule de 15%, à 330,2 millions de de dollars, une performance inférieure aux 336 millions de dollars visés par le consensus.

A la Bourse de New York, l'action Coty décrochait de 13,2% vendredi matin dans le sillage de cette publication. A Paris, où le titre cote depuis un an, la valeur était réservée à la baisse depuis 12h30, au moment où ses pertes dépassaient 11,5%.

Valeurs associées

COTY RG-A
2,710 USD NYSE -13,83%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank