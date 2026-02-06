Coty retire ses prévisions annuelles, le titre sombre
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 16:04
Le fabricant de parfums, de maquillage, de soins du visage et du corps se contente d'indiquer dans son communiqué que son chiffre d'affaires devrait s'inscrire en baisse autour de 5% en données organiques sur le 3ème trimestre en raison de l'affaiblissement actuel des tendance de marché.
Le groupe, qui détient notamment la marque Rimmel, justifie également l'abandon de ses perspectives annuelles par le fait qu'il se cherche encore un directeur général, le nouveau président de son conseil d'administration, Markus Strobel, exécutant ces fonctions à titre intérimaire depuis plus d'un mois maintenant.
Sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin décembre, le chiffre d'affaires s'est accru de 1%, à 1,68 milliard de dollars, mais accuse un recul de 3% en organique.
En données ajustées, le résultat opérationnel (Ebitda) recule de 15%, à 330,2 millions de de dollars, une performance inférieure aux 336 millions de dollars visés par le consensus.
A la Bourse de New York, l'action Coty décrochait de 13,2% vendredi matin dans le sillage de cette publication. A Paris, où le titre cote depuis un an, la valeur était réservée à la baisse depuis 12h30, au moment où ses pertes dépassaient 11,5%.
Valeurs associées
|2,710 USD
|NYSE
|-13,83%
A lire aussi
-
Pakistan : un attentat-suicide fait au moins 31 morts et plus de 130 blessés dans une mosquée chiite
Un attentat-suicide lors de la prière du vendredi dans une mosquée chiite d'Islamabad a fait au moins 31 morts, selon les autorités, et plus de 130 blessés, a annoncé une source policière pakistanaise à l'AFP. L'attaque, non revendiquée pour l'instant, s'est produite ... Lire la suite
-
L'Iran a affirmé vendredi qu'il allait poursuivre ses négociations avec les Etats-Unis, à l'issue d'une première session de pourparlers à Oman, tenues dans une "atmosphère positive" selon Téhéran, malgré le déploiement dans le Golfe d'une force navale américaine. ... Lire la suite
-
Le bilan de l'attaque par des hommes armés du village de Woro, dans l’État de Kwara, dans le centre-ouest du Nigeria, est passé à 162 morts, a déclaré la Croix-Rouge, après un précédent bilan faisant état de 67 morts.
-
par Ossian Shine La Fédération internationale de ski (FIS) a démenti vendredi les rumeurs selon lesquelles les sauteurs à ski s'injecteraient de la paraffine ou de l'acide hyaluronique dans le pénis afin d'obtenir un avantage concurrentiel, une théorie qui a provoqué ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer