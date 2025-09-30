 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 860,13
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coty réorganise ses activités et lance une revue stratégique de sa division grand public
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 11:00

Le groupe de cosmétiques Coty a annoncé une réorganisation visant à intégrer plus étroitement ses activités de parfumerie Prestige et Mass Market, qui représentent ensemble 69% de son chiffre d'affaires. Cette initiative doit renforcer les synergies entre les marques, optimiser les opérations et accélérer la croissance rentable à long terme. Parallèlement, Coty engage une revue stratégique complète de sa division Consumer Beauty, avec l'objectif de 'libérer tout son potentiel'.

Cette réorganisation permettra à Coty de mieux exploiter ses économies d'échelle en matière de R&D, d'analyse consommateurs, de production et de distribution. 'Ce nouveau chapitre est placé sous le signe de la clarté et de la concentration', a déclaré Sue Nabi, directrice générale du groupe. Coty entend s'appuyer sur sa position dominante dans la parfumerie, un segment plus dynamique que l'ensemble du marché de la beauté, et sur son expertise allant des parfums à 5 dollars jusqu'aux références haut de gamme à 500 dollars.

Côté haut de gamme, Coty prévoit de continuer à développer ses activités maquillage et soin, portées par un portefeuille IP solide et des formules avancées, et promet de renforcer son positionnement via des lancements majeurs et une montée en gamme des marques. Concernant le segment grand public, le groupe nomme Gordon von Bretten à la tête de Consumer Beauty. Il mènera la revue stratégique et rejoindra le comité exécutif du groupe. Les marques concernées incluent CoverGirl, Rimmel, Max Factor, Sally Hansen, ainsi qu'un pôle brésilien distinct générant 400 millions de dollars de revenus.

Le périmètre de cette revue, conseillée par la banque Citi, comprend des options telles que partenariats, cessions, scissions ou autres alternatives stratégiques. Coty précise que des annonces seront faites en temps utile, une fois les décisions approuvées par le conseil d'administration. Dans le cadre de cette restructuration, deux dirigeants de Consumer Beauty - Stefano Curti et Alexis Vaganay - quitteront leurs fonctions.

Valeurs associées

COTY RG-A
4,005 USD NYSE -0,25%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une soignante dans une clinique de soins emeis. (Crédit: Alain Potignon / emeis)
    La valeur du jour à Paris Emeis réduit sa perte semestrielle
    information fournie par AOF 30.09.2025 11:12 

    (AOF) - Emeis (+ 1,07 %, à 14,15 euros) a fait preuve de volatilité à l’ouverture. En hausse de 5,71 % dans les premiers échanges, le titre a ensuite basculé dans le rouge jusqu’à perdre 3,21 % avant de se retrouver des couleurs. Le groupe spécialisé dans l’accompagnement ... Lire la suite

  • "Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump
    "Très bonne nouvelle": les habitants de Tel-Aviv face au plan de paix de Trump
    information fournie par AFP Video 30.09.2025 11:11 

    Les Israéliens ont accueilli avec espoir lundi le plan de paix pour Gaza présenté par le président américain Donald Trump et soutenu par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, lors d’un rassemblement devant l’ambassade des États-Unis à Tel-Aviv.

  • Un F-22 de l'USAF (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Firefly Aerospace perd du terrain après l'échec d'un incident d'essai de fusée
    information fournie par Reuters 30.09.2025 11:04 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 30 septembre - ** Les actions du concepteur et fabricant de lanceurs spatiaux Firefly ... Lire la suite

  • Bombardement israélien sur la bande de Gaza, vu depuis Israël le 30 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    La réponse du Hamas attendue après l'annonce du plan Trump pour Gaza
    information fournie par AFP 30.09.2025 11:01 

    Le Hamas doit encore faire connaître sa réponse au plan de paix pour Gaza de Donald Trump, approuvé publiquement par le Premier ministre israélien qui a toutefois prévenu mardi que l'armée resterait "dans la majeure partie" du territoire palestinien. Après bientôt ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank