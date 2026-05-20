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Coty relance la ligne de produits de beauté de Marc Jacobs
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 15:03

Coty a dévoilé mercredi une nouvelle collection de produits de beauté commercialisée sous la marque Marc Jacobs, une relance visant à donner une nouvelle visibilité au maquillages de la griffe, qui avait été abandonné par LVMH en 2021.

Le groupe de cosmétiques américain, qui produisait déjà les parfums de la marque, avait conclu en 2023 un accord de licence d'une durée de 15 ans étendant leur partenariat aux produits de beauté.

Cette première collection comprendra une gamme complète (yeux, teint, lèvres) incluant un eyeliner, un mascara et un rouge à lèvres dont le design a été supervisé par le créateur lui-même, qui a choisi de reprendre les motifs iconiques de sa maison (marguerite, étoile, coeur) en les réinterprétant dans des finis plus mats et métallisés.

De l'aveu de Coty, cette stratégie vise à transformer ces produits de beauté en objets de collection et à stimuler l'engagement des consommateurs sur les réseaux sociaux.

Un positionnement sur le segment du "prestige"

Pour ce retour, la marque mise sur un positionnement de prix dit "premium accessible", avec des tarifs oscillant entre 26 et 42 dollars aux Etats-Unis et de 22 à 35 livres pour le Royaume-Uni.

Le lancement de la gamme est d'ores et déjà programmé pour le 28 mai sur le site officiel de Marc Jacobs, avant une phase d'exclusivité sur l'application Sephora le 31 mai, puis un lancement généralisé sur Sephora.com (Etats-Unis et Canada) et Selfridges.com le 1er juin.

Elle sera proposée à partir du 1er septembre dans les magasins physiques de Sephora aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Australie.

Si le groupe LVMH a vendu la marque de mode Marc Jacobs à WHP Global, la branche de parfums et de cosmétiques reste, elle, opérée de manière indépendante par Coty dans le cadre d'un contrat de licence.

L'action, qui a chuté de plus de 37% cette année en raison de prévisions jugées décevantes, était attendue en hausse de 2,2% mercredi matin à la Bourse de New York.

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