Coty nomme Soraya Benchikh, ancienne directrice financière de BAT, au poste de directrice financière

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Coty COTY.N a annoncé mercredi avoir nommé Soraya Benchikh, ancienne directrice financière de British American Tobacco BATS.L , au poste de directrice financière, en remplacement de Laurent Mercier.