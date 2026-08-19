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Coty nomme Soraya Benchikh, ancienne directrice financière de BAT, au poste de directrice financière
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 22:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coty COTY.N a annoncé mercredi avoir nommé Soraya Benchikh, ancienne directrice financière de British American Tobacco BATS.L , au poste de directrice financière, en remplacement de Laurent Mercier.

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