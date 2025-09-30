Coty lance une revue stratégique de ses activités de beauté

(AOF) - Coty a annoncé aujourd'hui son intention de se recentrer sur ses activités de parfumerie (" Prestige Beauty " et " Mass Fragrance "), dans le but de stimuler sa croissance rentable et durable et d'accélérer la création de valeur. En outre, Coty a lancé une revue stratégique complète de son activité cosmétiques qui génère un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars, comprenant des marques telles que CoverGirl, Rimmel, Sally Hansen et Max Factor, ainsi que son activité distincte au Brésil, composée de marques locales brésiliennes qui génèrent près de 400 millions de dollars de revenus.

" L'examen évaluera toute une série d'alternatives, notamment des partenariats, des cessions, des scissions et d'autres mesures stratégiques potentielles, dans le but de maximiser la valeur à long terme et de renforcer le bilan. La société fournira des informations actualisées en temps opportun, notamment lorsque des mesures spécifiques auront été approuvées par le conseil d'administration ", explique Coty.

Le segment parfumerie représente 69% du chiffre d'affaires de Coty.

AOF - EN SAVOIR PLUS