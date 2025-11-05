 Aller au contenu principal
Coty grimpe en flèche après avoir prévu des ventes du T2 dans le haut de la fourchette
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** Les actions de Coty COTY.N ont augmenté de 9% à 4,12 $ dans les échanges après les heures de bureau

** Le fabricant de produits de beauté s'attend à ce que les ventes du T2 se situent dans le haut de la fourchette de baisse de 3% à 5% qu'il avait précédemment annoncée

** L'entreprise s'attend également à ce que le bénéfice par action ajusté du 2ème trimestre se situe entre 18 et 21 cents, contre 19 cents estimés par le marché, selon les données compilées par LSEG

** Le groupe est optimiste pour les parfums dans toutes les gammes de prix, malgré la faible demande de maquillage

** L'action a baissé de ~46% depuis le début de l'année

