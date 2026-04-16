Coty et Interparfums démentent l'existence de négociations concernant les licences des parfums Boss et Burberry

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(Ajout d'un contexte)

Coty COTY.N a déclaré jeudi qu'il n'était pas en pourparlers pour vendre l'une ou l'autre de ses licences de marques de prestige, démentant une information du site d'information sur le luxe Miss Tweed selon laquelle la société américaine de produits de beauté discutait de la vente de ses licences Hugo Boss et Burberry à Interparfums

IPAR.PA , dont le siège est à Paris.

"Toute suggestion selon laquelle Coty est en pourparlers pour transférer ou vendre des licences de marques de prestige est catégoriquement fausse et sans fondement," a déclaré un porte-parole de Coty dans une déclaration à Reuters.

Le directeur général d'Interparfums, Philippe Benacin, a également nié que des discussions étaient en cours.

"Il n'y a actuellement aucune discussion en cours," a-t-il déclaré.

Coty, société cotée en bourse aux États-Unis, qui a retiré ses prévisions pour l'ensemble de l'année en février et a lancé un avertissement sur ses bénéfices du troisième trimestre, avait déclaré qu'elle se concentrerait sur ses marques principales sous la direction intérimaire de Markus Strobel, qui a été chargé de redresser les performances de l'entreprise.

Il s'agit notamment des lignes de parfums Hugo Boss et Burberry, qui font partie des marques "de prestige" de Coty et ne font pas partie de la révision stratégique en cours de ses marques de maquillage.