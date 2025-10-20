Coty en baisse alors que L'Oréal s'apprête à détenir la licence Gucci après l'acquisition de l'activité beauté de Kering

20 octobre - ** Les actions de la société mère de CoverGirl, Coty < COTY.N >, chutent de 3,9 % à 4,17 dollars

** Kering < PRTP.PA >, propriétaire de Gucci, accepte de vendre son activité beauté au géant français de la beauté L'Oréal < OREP.PA >, qui acquerra la ligne de parfums Creed de Kering, ainsi que les droits de développement de parfums et de produits de beauté sous les marques de mode de Kering, y compris Gucci et Balenciaga, dans le cadre d'une licence exclusive de 50 ans

** La licence pour les parfums Gucci est actuellement détenue par Coty et le nouvel accord de 50 ans avec L'Oréal débutera à l'expiration de cette licence, que les analystes estiment à 2028

** "Pour Coty, la perte de Gucci fait disparaître l'une de ses rares marques de luxe mondialement reconnues", déclare Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer

** Jusqu'à la dernière clôture, COTY a baissé d'environ 39% depuis le début de l'année