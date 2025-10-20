 Aller au contenu principal
Coty en baisse alors que L'Oréal s'apprête à détenir la licence Gucci après l'acquisition de l'activité beauté de Kering
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 16:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** Les actions de la société mère de CoverGirl, Coty < COTY.N >, chutent de 3,9 % à 4,17 dollars

** Kering < PRTP.PA >, propriétaire de Gucci, accepte de vendre son activité beauté au géant français de la beauté L'Oréal < OREP.PA >, qui acquerra la ligne de parfums Creed de Kering, ainsi que les droits de développement de parfums et de produits de beauté sous les marques de mode de Kering, y compris Gucci et Balenciaga, dans le cadre d'une licence exclusive de 50 ans

** La licence pour les parfums Gucci est actuellement détenue par Coty et le nouvel accord de 50 ans avec L'Oréal débutera à l'expiration de cette licence, que les analystes estiment à 2028

** "Pour Coty, la perte de Gucci fait disparaître l'une de ses rares marques de luxe mondialement reconnues", déclare Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer

** Jusqu'à la dernière clôture, COTY a baissé d'environ 39% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COTY RG-A
4,180 USD NYSE -3,58%
KERING
324,5000 EUR Euronext Paris +4,83%
L'OREAL
395,3500 EUR Euronext Paris +1,20%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

