Coty dépose une demande de cotation à la Bourse de Paris

(AOF) - Coty, l'une des plus grandes sociétés de produits de beauté au monde, a annoncé hier le lancement d'une offre globale de 33 millions d'actions ordinaires de classe A en circulation. L'offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement préalable effective, qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Coty a demandé la cotation et la négociation de ses actions ordinaires de classe A sur le segment professionnel d'Euronext Paris, qui est soumise à l'approbation d'un prospectus de cotation par l'Autorité des marchés financiers.

Cette offre sera faite au public aux États-Unis et sur la base d'un placement privé en dehors des États-Unis, y compris dans l'Espace économique européen, auprès d'investisseurs qualifiés.

Les investisseurs auront la possibilité d'acheter des actions Coty soit en euros pour les actions cotées sur Euronext Paris, soit en dollar américain pour les actions cotées sur le New York Stock Exchange, sur la base du taux de change au comptant à la date de fixation du prix.

La réalisation de l'offre proposée est soumise à un certain nombre de conditions, y compris des conditions de marché.

Coty a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour rembourser le capital de la dette en cours. Les autres utilisations comprennent les besoins généraux de l'entreprise, tels que les investissements stratégiques dans ses activités, le fonds de roulement et les dépenses d'investissement.

Selon le cabinet Bain & Company, le marché mondial du luxe (mode, voitures, hôtellerie, vins et spiritueux, croisières...) aura enregistré en 2022 un bond de 21% de ses ventes, à 1 384 milliards d'euros. Le segment des produits personnels de luxe (bijoux, vêtements, montres, maroquinerie...) devrait progresser de 22% et à nouveau croître de 3% à 8% en 2023 malgré le ralentissement économique attendu. La croissance devrait se poursuivre les années suivantes, avec une hausse qui devrait atteindre 60 % d'ici 2030 ! Selon Bain, la dépense des Américains en Europe a plus que doublé entre 2019 et 2022. Cette évolution s'explique en grande partie par un dollar fort. Le marché chinois est en revanche en berne en raison de la politique " zéro Covid " et des confinements stricts.