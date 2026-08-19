Coty dépasse ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel et qualifie l'exercice 2027 d'« année de transition » dans le cadre de la restructuration de ses activités

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Coty COTY.N a annoncé mercredi une hausse inattendue de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande soutenue pour les parfums et les cosmétiques, et a déclaré que l'exercice 2027 serait une “année de transition”, durant laquelle la société mènera une revue stratégique afin de se concentrer sur ses marques phares.

La société poursuit sa stratégie “ Coty. Curated. ” visant à simplifier ses activités et mène actuellement une révision de sa division beauté grand public, à un moment où les conflits géopolitiques et les incertitudes économiques ont incité les consommateurs à restreindre leurs dépenses.

Cette révision, qui devrait s’achever d’ici la fin de l’année, pourrait déboucher sur la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel.

Cetteinitiative, associée à un programme de réduction des coûts, contribuerait à compenser la baisse probable du chiffre d’affaires au cours de l’exercice 2028 , liée à la restitution anticipée de la licence Gucci Beauty à Kering

PRTP.PA , et à soutenir la croissance des bénéfices à partir de l’exercice 2029, a déclaré Coty.

Le chiffre d’affaires net de Cotya progressé de 1,3 % pour s’établir à 1,27 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse de 4,6 %, selon les données compilées par LSEG.

“La demande des consommateurs en produits de beauté reste solide, avec une croissance continue dans les parfums et les cosmétiques, même si les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs décisions d’achat”, a déclaré la société.

Coty a indiqué que le conflit au Moyen-Orient avait eu un impact d’environ 1 %, ce qui était moins grave que les 2 % à 3 % prévus en mai .

La perte trimestrielle ajustée par action s’est réduite à 2 centimes, contre 5 centimes il y a un an, mais elle est supérieure aux prévisions des analystes, qui tablaient sur une perte de 1 centime.

Ses concurrents Estée Lauder EL.N et Elf Beauty ELF.N ont récemment annoncé des prévisions plus optimistes pour l’année à venir, grâce à une demande stable en produits de beauté.

Coty, qui n’a pas fourni de prévisions annuelles, s’attend à ce que son chiffre d’affaires à périmètre constant pour le trimestre en cours recule d’un pourcentage à un chiffre, faible à moyen, contre une baisse de 8 % l’année dernière .

La société prévoit également un bénéfice par action ajusté compris entre 11 et 13 centimes pour le premier trimestre, soit un chiffre légèrement inférieuraux estimations des analystes, qui s’élèvent à 14 centimes.

Par ailleurs, mercredi, Coty a annoncé avoir nommé Soraya Benchikh, ancienne directrice financière de British American Tobacco BATS.L , au poste de directrice financière, en remplacement de Laurent Mercier.