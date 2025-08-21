Coty chute après avoir projeté une baisse de ses ventes trimestrielles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de Coty COTY.N , société mère de CoverGirl, chutent de 21,2 % à 3,83 $ avant la mise sur le marché, suite à la prévision d'une baisse des ventes pour le trimestre en cours

** La société s'attend à ce que les ventes à périmètre constant du premier trimestre diminuent de 6 % à 8 %, par rapport à une croissance de 4,5 % l'année dernière, alors que la faiblesse des dépenses de consommation affecte la demande de produits de beauté

** La société va augmenter les prix des parfums haut de gamme aux États-Unis, la production sur place pour compenser l'impact des droits de douane de 15 % sur les importations européennes

** Le directeur financier Laurent Mercier attribue la faiblesse de la catégorie des cosmétiques aux consommateurs à la recherche de valeur, à la lassitude de l'innovation, à la réduction de l'utilisation et à la génération Z qui se tourne vers les parfums

** Mercier ajoute que les changements de politique d'immigration de l'ère Trump contribuent également au ralentissement

** Annonce une perte ajustée de 0,05 $ par action au quatrième trimestre, contre des estimations de 0,02 $, selon les données compilées par LSEG

** Revenus trimestriels en baisse de 8 % à 1,25 milliard de dollars, contre 1,20 milliard de dollars selon les estimations

** Sept des 19 sociétés de courtage évaluent l'action à « acheter » ou plus, dix à « conserver » et deux à « vendre » ou moins; leur prévision médiane est de 6 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 30,1 %