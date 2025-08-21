 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 936,40
-0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coty chute après avoir projeté une baisse de ses ventes trimestrielles
21/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 août - ** Les actions de Coty COTY.N , société mère de CoverGirl, chutent de 21,2 % à 3,83 $ avant la mise sur le marché, suite à la prévision d'une baisse des ventes pour le trimestre en cours

** La société s'attend à ce que les ventes à périmètre constant du premier trimestre diminuent de 6 % à 8 %, par rapport à une croissance de 4,5 % l'année dernière, alors que la faiblesse des dépenses de consommation affecte la demande de produits de beauté

** La société va augmenter les prix des parfums haut de gamme aux États-Unis, la production sur place pour compenser l'impact des droits de douane de 15 % sur les importations européennes

** Le directeur financier Laurent Mercier attribue la faiblesse de la catégorie des cosmétiques aux consommateurs à la recherche de valeur, à la lassitude de l'innovation, à la réduction de l'utilisation et à la génération Z qui se tourne vers les parfums

** Mercier ajoute que les changements de politique d'immigration de l'ère Trump contribuent également au ralentissement

** Annonce une perte ajustée de 0,05 $ par action au quatrième trimestre, contre des estimations de 0,02 $, selon les données compilées par LSEG

** Revenus trimestriels en baisse de 8 % à 1,25 milliard de dollars, contre 1,20 milliard de dollars selon les estimations

** Sept des 19 sociétés de courtage évaluent l'action à « acheter » ou plus, dix à « conserver » et deux à « vendre » ou moins; leur prévision médiane est de 6 $ - LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 30,1 %

Valeurs associées

COTY RG-A
4,820 USD NYSE -1,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

