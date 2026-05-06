Coty bat les attentes sur son 3e trimestre, mais les prévisions déçoivent
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 17:16
Le groupe fondé à Paris en 1904 et désormais basé à New York a généré sur son troisième trimestre décalé, clos le 31 mars, un chiffre d'affaires en baisse de 1% à 1,28 milliard de dollars. En données organiques, l'activité s'inscrit en repli de 7%, conformément aux attentes des analystes.
Sa marge brute s'est quant à elle contractée de 2,3 points de pourcentage à 61,8%, mais dépasse tout de même le consensus qui s'était établi à 61,4%.
Le résultat opérationnel courant (Ebitda) s'inscrit lui en recul de 38% à 127 millions de dollars, une performance là encore supérieure à l'estimation moyenne du marché, qui ressortait autour de 105 millions de dollars.
Le groupe, qui détient quelques licences de parfums prestigieuses comme Burberry, Hugo Boss, Calvin Klein, Marc Jacobs ou Chloé, a en revanche présenté des prévisions jugées décevantes.
Pour son quatrième trimestre fiscal, qui a débuté en avril, Coty dit attendre une décroissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 5%, dont 2 à 3% liés à la situation difficile au Moyen-Orient.
Wall Street espérait un repli plus limité de l'activité, de l'ordre de 1%.
Déception aussi sur l'objectif en termes d'Ebitda ajusté, attendu entre 85 et 95 millions de dollars sur le trimestre en cours alors que les analystes anticipaient 105 millions.
Suite à cette publication, l'action Coty cédait 4,1% mercredi matin à la Bourse de New York au bout d'une heure et demie de transactions. Elle perd désormais plus de 20% depuis le début de l'année.
Le titre coté sur Euronext Paris accusait des pertes plus limitées au même moment, de moins de 1%, mais abandonne environ 22% depuis le 1er janvier.
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