Coty baisse et retire ses prévisions pour l'année sous la houlette de son nouveau directeur général
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 février - ** Les actions de Coty COTY.N , la société mère de Covergirl, ont baissé de 17 % à 2,61 $ après la fermeture de la bourse

** La société retire ses prévisions pour l'ensemble de l'année , le nouveau directeur général par intérim Markus Strobel appelant à une meilleure discipline et à une meilleure exécution pour redresser la performance financière léthargique

** L'Ebitda ajusté du 3ème trimestre devrait tomber entre 100 et 110 millions de dollars, en dessous de la prévision moyenne des analystes de 201,6 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait baisser d'un pourcentage moyen à un chiffre, alors que les analystes prévoyaient en moyenne une hausse de 2,9 %

** Chiffre d'affaires de 1,68 milliard de dollars au deuxième trimestre, contre une estimation de 1,66 milliard de dollars

** L'action a chuté de 55 % en 2025

