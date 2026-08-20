Coty affiche un bénéfice trimestriel en baisse et ne communique pas ses prévisions annuelles en cette « année de transition »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du directeur général au paragraphe 11, d'un commentaire d'un analyste au paragraphe 13, mise à jour des cours de l'action)

* Coty nomme Soraya Benchikh, l’ancienne directrice financière de British American Tobacco, au poste de directrice financière

* Le directeur général par intérim Markus Strobel estime que la hausse des prix du pétrole pourrait coûter entre 20 et 30 millions de dollars par an

* Les remboursements de droits de douane pourraient atteindre 30 millions de dollars par an, selon M. Strobel

par Neil J Kanatt

Coty COTY.N a annoncé mercredi des prévisions de résultats pour le trimestre en cours inférieures aux attentes et n'a pas communiqué ses perspectives annuelles, qualifiant l'exercice 2027 d'« année de transition » alors que la société poursuit la refonte de ses activités. L’action de la société a chuté de 7 % en séance prolongée , l’absence de perspectives annuelles – contrairement aux prévisions solides affichées parses concurrents Estée Lauder EL.N et Elf Beauty ELF.N – ayant éclipsé des résultats supérieurs aux estimations pour le quatrième trimestre, grâce à une demande résiliente en parfums et cosmétiques. Coty a également annoncé la nomination de Soraya Benchikh,ancienne directrice financière de British American Tobacco BATS.L , au poste de directrice financière, précisant que cette nomination s’inscrivait dans le cadre des changements organisationnels dévoilés début juillet dans le cadre de cette initiative. Mme Benchikh succède à Laurent Mercier, qui occupait le poste de directeur financier depuis environ cinq ans. La sociétépoursuit sa stratégie « Coty. Curated. », visant à rationaliser ses opérations, à réduire ses coûts et à se concentrer davantage sur ses marques phares, ce qui devrait contribuer à compenser le recul probable des ventes au cours de l’exercice 2028 lié à la restitution anticipée de la licence Gucci Beauty. Par ailleurs, une revue stratégique de son activité de produits de beauté grand public, qui devrait s’achever d’ici la fin de l’année, pourrait déboucher sur la vente de marques telles que CoverGirl et Rimmel.

Coty prévoit un bénéfice par action ajusté compris entre 11 et 13 cents au premier trimestre, soit un chiffre inférieur aux estimations des analystes (14 cents), selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que son chiffre d'affaires à périmètre constant recule de 1 à 5 % au cours du trimestre actuel, contre une baisse de 8 % l'année dernière. Le chiffre d’affaires de la sociétéa augmenté de 1,3 % pour atteindre 1,27 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes s’attendaient à une baisse de 4,6 %, selon les données compilées par LSEG.

"La demande des consommateurs en produits de beauté reste solide… même si les consommateurs se montrent de plus en plus sélectifs dans leurs décisions d’achat", a déclaré la société. Coty a indiqué que le conflit au Moyen-Orient avait réduit son chiffre d’affaires trimestriel d’environ 1 %, soit moins que ce qu’elle avait prévu en mai .

Le directeur général par intérim, Markus Strobel, a déclaré que la hausse des prix du pétrole aurait un impact annuel compris entre 20 et 30 millions de dollars, tandis que les remboursements de droits de douane pourraient générer jusqu’à 30 millions de dollars de bénéfices supplémentaires par an.

Sa perte trimestrielle ajustée par action, de 2 centimes, s’est avérée plus importante que les prévisions des analystes, qui tablaient sur une perte de 1 centime.

"(Coty) doit mener un combat difficile, car les consommateurs privilégient le rapport qualité-prix", a déclaré Rachel Wolff, analyste chez eMarketer, ajoutant que cela mettait en évidence les défis à relever malgré les "initiatives intéressantes" prises par l’entreprise, telles que la réorientation de la stratégie marketing de CoverGirl pour cibler la génération X.