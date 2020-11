Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Côte d'Ivoire-Ouattara en tête des premiers résultats de la présidentielle Reuters • 01/11/2020 à 18:41









(Actualisé avec premiers résultats) ABIDJAN, 1er novembre (Reuters) - Le président sortant de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, semblait dimanche bien parti pour remporter un troisième mandat, les premiers résultats publiés par la commission électorale le donnant en tête dans chacun des 20 premiers départements où a eu lieu le dépouillement de l'élection présidentielle de la veille. Alassane Ouattara, 78 ans, a remporté 99% des suffrages dans huit de ces départements, qui sont pour la plupart des bastions de son camp. Ce résultat n'est pas surprenant puisque l'opposition avait appelé au boycott du scrutin, estimant que la constitution empêchait le chef de l'Etat de se représenter après avoir effectué deux mandats et que sa candidature risquait de compromettre la paix fragile retrouvée après la guerre civile qui a fait 3.000 morts environ en 2010-2011. Le chef de l'Etat sortant a rejeté ces arguments en jugeant que la réforme de la constitution de 2016 lui permettait de concourir pour un nouveau mandat. La campagne électorale a été marquée par des violences dans lesquelles 30 personnes au moins ont trouvé la mort. Au moins cinq autres ont été tuées dimanche dans des affrontements, a-t-on appris dimanche de source officielle. Les rues d'Abidjan, la capitale économique du pays, étaient calmes comme la veille, de nombreux habitants étant restés chez eux de peur d'éventuelles violences ou ayant quitté la ville avant le scrutin. Mais des échauffourées ont eu lieu samedi dans plusieurs bastions de l'opposition dans le centre du pays. "Des jeunes gens ont ouvert le feu sur d'autres jeunes gens", a expliqué Germain N'Dri Koffi, maire de Tiébissou, une commune du centre du pays, bastion de l'ancien président Henri Konan Bedié, adversaire du président sortant Alassane Ouattara. Quatre personnes ont été tuées dans ces affrontements et 27 autres blessées par balle ou par des coups de machette, a-t-il précisé. Une cinquième personne a été tuée à Niablé, dans l'est du pays, a déclaré une source officielle qui a requis l'anonymat. Pascal Affi N'Guessan, un autre candidat d'opposition, a déclaré qu'une trentaine de personnes étaient décédées depuis samedi, sans plus de précision. Il a ajouté que la participation avait été inférieure à 10%. "L'opposition appelle à partir de cet instant à la mobilisation générale pour bloquer cette dictature", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. Après avoir d'abord déclaré en mars qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, Alassane Ouattara a finalement décidé de se représenter après la mort soudaine de son successeur désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en juillet dernier. (Aaron Ross, Ange Aboa et Loucoumane Coulibaly; version française Nicolas Delame et Marc Angrand)

