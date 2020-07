Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Côte d'Ivoire-Le FPI demande à Gbagbo de se présenter au scrutin d'octobre Reuters • 23/07/2020 à 02:31









ABIDJAN, 23 juillet (Reuters) - Le Front populaire ivoirien (FBI), le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a appelé mercredi celui-ci à se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre. On ne sait pas dans l'immédiat si Gbagbo, acquitté l'an dernier par la Cour pénale internationale (CPI) à l'issue de son procès pour crimes contre l'humanité et qui réside en Belgique, va suivre la recommandation du FPI et retourner en Côte d'Ivoire. Cependant une candidature de Gbagbo, qui avait refusé de démissionner après les résultats contestés du scrutin de 2010, provoquant une guerre civile qui a fait environ 3.000 morts, serait un coup de théâtre dans la campagne électorale dont certains craignent de nouvelles violences. Le scrutin du 31 octobre est perçu comme un test pour la stabilité du pays. Marcel Amon-Tanoh, ex-allié du président actuel Alassane Ouattara et ancien ministre des Affaires étrangères, a annoncé mercredi sa candidature. (Loucoumane Coulibaly et Ange Aboa; version française Jean Terzian)

