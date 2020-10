Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Côte d'Ivoire-Deux opposants appellent au boycott de la présidentielle Reuters • 15/10/2020 à 17:40









ABIDJAN, 15 octobre (Reuters) - Les deux principaux adversaires du président sortant Alassane Ouattara ont appelé jeudi au boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire et demandé à leurs partisans d'en entraver le déroulement. L'appel lancé par Henri Konan Bedié, ancien président, et Pascal Affi N'Guessan, ancien Premier ministre, fait planer de nouveaux doutes sur l'organisation de ce scrutin au cours duquel Alassane Ouattara sollicitera un nouveau mandat, ce que l'opposition interprète comme une violation de la Constitution. L'annonce de la nouvelle candidature d'Alassane Ouattara a provoqué au mois d'août des manifestations au cours desquelles 12 personnes ont perdu la vie et elle a déclenché une crise politique. "Nous invitons tous nos partisans dans le pays à bloquer le coup d'Etat électoral que le président Ouattara s'apprête à commettre", a déclaré Pascal Affi N'Guessan, le candidat du Front populaire ivoirien, lors d'une conférence de presse organisée avec Henri Konan Bedié. Il a appelé les adversaires du président sortant à "empêcher la tenue de toutes les opérations liées à l'élection et à mettre en oeuvre l'appel au boycott par tous les moyens légaux à leur disposition." (Ange Aboa, version français Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.