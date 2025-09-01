Cotation en continu pour Pet Service Holding
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 13:44
Cette cotation continue doit améliorer considérablement la visibilité de la société et son accès aux capitaux, lui permettant ainsi de stimuler sa croissance, mais aussi offrir aux investisseurs une meilleure liquidité, facilitant la négociation des actions.
Pet Service Holding a en outre conclu avec Gilbert Dupont un contrat de liquidité et de surveillance du marché portant sur ses actions ordinaires, à compter de ce 1er septembre pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Valeurs associées
|6,0000 EUR
|Euronext Paris
|+12,15%
