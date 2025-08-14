Costco Wholesale ne devrait pas vendre la pilule abortive Mifépristone

(AOF) - Selon des informations de Bloomberg, Costco Wholesale, le géant américain de la distribution, aurait décidé de ne pas proposer à la vente la pilule abortive Mifépristone dans ses plus de 500 pharmacies. Toujours selon l'agence de presse américaine, le groupe était la cible d’un groupe d’activistes religieux, mais Costco aurait simplement indiqué qu’il n’y avait pas de demande pour ce produit et qu’il n’avait pas subi l’influence de ce groupe d’activistes religieux.
